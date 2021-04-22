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ريال مدريد يرتقي لصدارة الدوري الإسباني مؤقتا

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المنامة - ياسر ابراهيم -  
ارتقى لصدارة ترتيب لكرة القدم مؤقتا، بعد فوزه الكبير والمستحق 3-صفر على مضيفه قادش الأربعاء في المرحلة 31 للمسابقة.
 
جاءت أهداف الريال الثلاثة في غضون 10 دقائق، حيث افتتح كريم بنزيمة التسجيل في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ألفارو أودريوزولا الهدف الثاني في الدقيقة 33.
 
 
وعاد بنزيمة لهز الشباك من جديد، بعدما أضاف الهدف الثالث للريال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 40، ليقود الفريق الملكي لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله من دون أهداف مع مضيفه خيتافي.
 
وارتفع رصيد الريال إلى 70 نقطة في القمة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه جاره اللدود أتلتيكو مدريد، المتساوي معه في الرصيد نفسه، والذي يواجه ضيفه هويسكا الخميس في المرحلة ذاتها. في المقابل، تجمد رصيد قادش عند 36 نقطة في المركز 13.
 

المصدر : وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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