تعيين ناصر الخليفي رئيساً لرابطة الأندية الأوروبية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت رابطة الأندية الأوروبية، الأربعاء، تعيين القطري ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رئيسا لها، خلفا للإيطالي أندريا أنييلي.

جاء هذا في بيان أصدرته الرابطة عبر موقعها على الإنترنت، ذكرت من خلاله أيضا تعيين الألماني ميكاييل غيرلينغر نائبا أول للرئيس، بجانب نواب الرئيس الحاليين وهم الهولندي إدوين فان دير سار من آياكس و البولندي داريوش ميودوسكي، بالإضافة إلى آكي ريهيلاهت من هلسنكي.

وقال الخليفي عقب قرار تعيينه بمنصبه الجديد: "يشرفني أنه تم تعييني من قبل زملائي أعضاء المجلس التنفيذي لجمعية رابطة الأندية الأوروبية كرئيس جديد".

وأضاف: "القيادة والنزاهة والعمل الجماعي لمنظمتنا لم تكن مطلوبة أكثر من أي وقت مضى مما كانت عليه في هذه اللحظة المحورية في كرة القدم الأوروبية. سأقدم التزامي غير المشروط تجاه مجتمع كرة القدم بأكمله".

وسبق لرئيس نادي يوفنتوس، أندريا أنيلي، أن قدم استقالته من رئاسة الرابطة الأوروبية، عقب قراره بالانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي، بجوار 12 من أكبر أندية القارة.

وكان باريس سان جيرمان رفقة بايرن ميونخ الألماني، قد رفضا الانضمام إلى البطولة المقترحة، قبل أن تسفر ضغوط الاتحاد الأوروبي والدولي والجماهير عن نهاية مشروع السوبر الأوروبي.