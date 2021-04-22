شكرا لقرائتكم خبر عن قادش × ريال مدريد: بنزيما يبدع في عودة الميرنجي للانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد ريال مدريد عافيته سريعًا وحقق الفريق انتصارًا هامًا في سباق لقب الليجا هذا الموسم، بعد أن تغلب خارج قواعده على فريق قادش بنتيجة 3-0 في مباراة ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وأنهى ريال مدريد المباراة عمليًا من الشوط الأول بعد أن تفوق الفريق بنتيجة 3-0، بداية من الدقيقة 30 وحتى الدقيقة 40، وبعد فترة تألق واضحة من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل هدفين وصنع هدف سجله الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا.

رجل المباراة:

لا صوت يعلو فوق صوت المهاجم الفرنسي المتألق، كريم بنزيما، الذي تسبب مجددًا في فوز جديد لفريقه، مع تعزيزه لرصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 21 هدفًا.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

ريال مدريد حافظ على تواجده في المركز الثاني برصيد 70 نقطة وبنفس رصيد المتصدر الحالي، اتلتيكو مدريد، والذي لعب مباراة أقل من جاره.

قادش تلقوا خسارتهم رقم 14 في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 36 نقطة في المركز الـ13، بفارق 9 نقاط عن منطقة الهبوط.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- كريم بنزيما سجل ضد قادش لأول مرة ليكون سجل ضد جميع الفرق الـ35 التي لعب ضدها ريال مدريد في الليجا، معادلًا الرقم القياسي لأكثر لاعب تسجيلًا ضد خصوم مختلفين في تاريخ النادي في المسابقة (راؤول جونزاليس، 35 خصم مختلف في الليجا).

- كريم بنزيما سجل 11 هدفًا في الليجا منذ فبراير 2021. أفضل سجل تهديفي للاعب في مسابقة دوري خلال تلك الفترة وعلى مستوى جميع لاعبي الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، مناصفة مع ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) وليونيل ميسي (برشلونة).

- ركلة الجزاء التي حصل عليها ريال مدريد اليوم هي أول ركلة جزاء يتلقاها الفريق في الليجا بعد 25 مباراة متتالية بدون أي ركلة جزاء. وهي اسوأ سلسلة لهم في المسابقة بدون ركلات جزاء منذ عام 1974.

- كريم بنزيما سجل 11 ركلة جزاء متتالية بنجاح في الليجا. ثاني لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل أول 11 ركلة جزاء له بنجاح بعد فيرناندو هييرو.

- بنزيما صنع 88 هدفًا في الليجا هذا الموسم ليكون ثاني أكثر لاعب من ريال مدريد صنع أهدافًا للفريق في المسابقة خلال القرن الحالي (متجاوزًا رقم كريستيانو رونالدو: 87).

- بجانب كريستيانو رونالدو (9 مواسم) ورونالدو نازاريو (3)، كريم بنزيما هو واحد من 3 لاعبين فقط في ريال مدريد سجلوا 20 هدفًا أو أكثر في الليجا لـ 3 مواسم متتالية خلال القرن الحالي (سجل 21 هدفًا في موسم 2020/2021).