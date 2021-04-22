شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق يوجه رسالة نارية إلى طاهر محمد طاهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك الاسبق، رسالة نارية لطاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

ويأتي ذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه اللاعب خلال مباراة سموحة، التي اقيمت مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «طاهر محمد طاهر، لازم يساعد نفسه، لازم يشتغل على نفسه أكثر من ذلك».

وأضاف: «الجهاز الفني دوره انتهى بمشاركة اللاعب، ويجب على طاهر ان يستغل تلك الفرص قبل فوات الأوان».