شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يتعادل مع سبيزيا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‬سجل إيفان بريسيتش هدفا ليتعادل إنتر ميلان 1-1 مع مضيفه سبيزيا اليوم الأربعاء ليقترب فريق المدرب أنطونيو كونتي من إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وارتكب سمير هاندانوفيتش حارس إنتر خطأ سيئا للمباراة الثانية على التوالي ليمنح سبيزيا التقدم بعد 12 دقيقة بواسطة دييجو فارياس.

واندفع إنتر للهجوم وأثمر هذا الضغط عن هدف بريسيتش ليعادل النتيجة قبل ست دقائق من الاستراحة بعد عمل رائع من أشرف حكيمي.

وفتحت هزيمة ميلان على ملعبه في وقت سابق اليوم أمام ساسولو الطريق أمام إنتر لتعزيز صدارته ورغم إخفاقه في الفوز يتفوق متصدر الدوري بعشر نقاط على غريمه في المدينة صاحب المركز الثاني قبل ست مباريات من النهاية.

واستمر سبيتسيا في المركز 15 بعد نتيجة جيدة أخرى أمام منافس بارز في الدوري.