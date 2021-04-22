كوجات يجهز مشرطه لفتح ركبة مارتنيز

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وكان مارتنيز تغيب عن فريقه بعد إصابة في مباراة الأهلي بالجولة الـ 23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسيحتاج اللاعب بعد العملية إلى فترة علاج وتأهيل تصل إلى نحو 6 أشهر بعد أن يجري العملية غدا في برشلونة بحسب ما أورده بيان النصر.
يشار إلى أن مارتنيز انتقل للنصر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2020 قادما من أتلانتا يونايتد الأمريكي، وشارك معه في 20 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.
ويعد كوجات من أشهر جراحي العظام العالميين، وسبق له علاج أكثر من لاعب في برشلونة في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومن اللاعبين السابقين بيب جوارديولا، وتشافي هيرنانديز، وإنيستا، ولويس سواريز، وكارلس بويول، وإليكسس سانشيز، وديفيد فيا، كما عالج الطبيب الشهير لاعبي مانشستر سيتي دي بروين، وديفيد سيلفا، وميندي، ولابورت.
من ناحية أخرى، تأكد غياب لاعب الوسط عبدالمجيد الصليهم عن لقاء فريقه أمام فولاذ الإيراني في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا بعد أن ثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت له أمس وجود التهاب في الركبة يحتاج معه للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام.
وتعرض الصليهم للإصابة خلال مواجهة الذهاب أمام فولاذ نفسه الثلاثاء الماضي والتي انتهت بالتعادل 1/1.
معاناة مارتنيز مع التشخيص
- أصيب في مارس الماضي خلال مباراة النصر والأهلي بالجولة الـ23
- الفحوصات الأولية مع طبيب النصر بينت وجود تمدد في الوتر الخلفي للركبة
- منح اللاعب راحة وعلاجا لمدة 10 أيام
- عقب عودته بأسبوع أحس بآلام في موضع الإصابة نفسها
- أجرى كشفا طبيا ثانيا وتم تشخيصه بتمزق من الدرجة الأولى في عضلة الساق الخلفية وحاجته لراحة وعلاج 3 أسابيع أخرى
- راسل مارتنيز طبيبه الخاص في الأرجنتين واتفق الأخير مع طبيب النصر على أن يخضع اللاعب لفترة تأهيل 6 أسابيع كفحص ثالث
- أخيرا قرر الجراح الإسباني المتخصص في جراحة العظام رامون كوجات في الفحص الرابع، إخضاع اللاعب لعملية تثبيت للرباط الجانبي الخارجي للركبة
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