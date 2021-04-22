شكرا لقرائتكم خبر كوجات يجهز مشرطه لفتح ركبة مارتنيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لن يكون بمقدور فريق النصر الاستفادة من خدمات صانع ألعابه وأحد عناصره المؤثرة، الأرجنتيني بيتي مارتنيز لفترة 6 أشهر إضافية، بعدما قرر الجراح رامون كوجات ضرورة خضوع اللاعب لإجراء عملية جراحية لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة بعد أن كشف عليه في إسبانيا.

وكان مارتنيز تغيب عن فريقه بعد إصابة في مباراة الأهلي بالجولة الـ 23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيحتاج اللاعب بعد العملية إلى فترة علاج وتأهيل تصل إلى نحو 6 أشهر بعد أن يجري العملية غدا في برشلونة بحسب ما أورده بيان النصر.

يشار إلى أن مارتنيز انتقل للنصر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2020 قادما من أتلانتا يونايتد الأمريكي، وشارك معه في 20 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

ويعد كوجات من أشهر جراحي العظام العالميين، وسبق له علاج أكثر من لاعب في برشلونة في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومن اللاعبين السابقين بيب جوارديولا، وتشافي هيرنانديز، وإنيستا، ولويس سواريز، وكارلس بويول، وإليكسس سانشيز، وديفيد فيا، كما عالج الطبيب الشهير لاعبي مانشستر سيتي دي بروين، وديفيد سيلفا، وميندي، ولابورت.

من ناحية أخرى، تأكد غياب لاعب الوسط عبدالمجيد الصليهم عن لقاء فريقه أمام فولاذ الإيراني في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا بعد أن ثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت له أمس وجود التهاب في الركبة يحتاج معه للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام.

وتعرض الصليهم للإصابة خلال مواجهة الذهاب أمام فولاذ نفسه الثلاثاء الماضي والتي انتهت بالتعادل 1/1.

معاناة مارتنيز مع التشخيص

