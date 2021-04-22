المسحل يطمئن على مصابي النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اتصالا هاتفيا برئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر للاطمئنان على منسوبي الفريق، الذين تعرضوا لإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19”. وأعرب المسحل عن خالص تمنياته بالشفاء للمصابين بفيروس كورونا، وعودتهم سريعا للمشاركة مع فريقهم بالمباريات المتبقية من منافسات البطولة. وأكد المسحل حرص الاتحاد على تقديم الدعم الكامل لأندية السعودية المشاركة كافة لتحقيق النتائج الإيجابية، وحجز مقاعد في الأدوار التالية من دوري الأبطال.



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