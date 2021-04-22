شكرا لقرائتكم خبر 60 فارسا وفارسة بنهائي دوري الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يختتم الاتحاد السعودي للفروسية، دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية لقفز الحواجز يومي الجمعة والسبت المقبلين، في مركز ميادين للفروسية بالرياض، بعد تأهل أكثر من 60 فارسا وفارسة إلى نصف النهائي، من بين أكثر من 300 فارس وفارسة شاركوا في الدوري هذا الموسم. وسيشهد يوم الجمعة منافسات نصف نهائي البطولة، حيث يتنافس 22 فارسا وفارسة في الفئة الصغرى بعد أن تساوى 3 فرسان في نقاط المركز رقم 20، بينما سيتنافس 20 فارسا وفارسة في الفئة الوسطى، فيما يتنافس 20 فارسا وفارسة في الفئة الكبرى، على أن يتأهل 30 فارسا وفارسة على مستوى جميع الفئات إلى النهائي الذي سيقام يوم السبت المقبل.



كانت هذه تفاصيل خبر 60 فارسا وفارسة بنهائي دوري الدرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.