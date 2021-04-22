شكرا لقرائتكم خبر تعادلا بالجولة الأولى لكأس الأبطال الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعادل فريقا الفتح والاتفاق 0/0 في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس الأبطال الدولية في نسختها السعودية، التي ينظمها برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة ، في اللقاء الذي جرى بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

كما خيم التعادل 1/1 على لقاء فريقي القادسية والنصر في ذات الجولة، وكان النصر السباق بالتسجيل بواسطة لاعبه باسل السيالي، فيما أدرك القادسية التعادل عبر لاعبه نواف العزيزي.

وستخضع الفرق المشاركة لراحة لمدة 3 أيام على أن تستأنف المباريات السبت بلقاء الفتح وصقور المستقبل «الأخضر» تليها مواجهة النصر وصقور المستقبل «الأبيض».