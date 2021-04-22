تعادلا بالجولة الأولى لكأس الأبطال الدولية

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كما خيم التعادل 1/1 على لقاء فريقي القادسية والنصر في ذات الجولة، وكان النصر السباق بالتسجيل بواسطة لاعبه باسل السيالي، فيما أدرك القادسية التعادل عبر لاعبه نواف العزيزي.
وستخضع الفرق المشاركة لراحة لمدة 3 أيام على أن تستأنف المباريات السبت بلقاء الفتح وصقور المستقبل «الأخضر» تليها مواجهة النصر وصقور المستقبل «الأبيض».
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