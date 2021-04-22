المولد وهوساوي والمالكي يرفضون الإجازة

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كما واصل اللاعبان المصابان عمر هوساوي وعبدالإله المالكي برنامجهما التأهيلي واستمرا في ذلك رغم الإجازة، حتى يتسنى لهما الاستفادة من فترة التوقف في محاولة منهما للحاق بالفريق سريعا.
ويعود عدد من اللاعبين الأجانب إلى جدة مساء غد بعد قضاء إجازتهم خارج المملكة ومنهم غاري رودريقيز ورومارينهو داسيلفا والكسندر بريجوفيتش قبل الالتحاق بالتدريبات مع زملائهم.
من جهة أخرى توج فريق درجة الشباب لكرة السلة بنادي الاتحاد بطلا للدوري، حيث أقيمت مساء أمس في مقر النادي احتفالية بهذه المناسبة بحضور المشرف على اللعبة خالد بن يمين، كما خصص عضو الشرف الذهبي محمد بخاري مكافآت مالية للاعبين بهذه المناسبة.
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