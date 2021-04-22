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المولد وهوساوي والمالكي يرفضون الإجازة

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- بواسطة أيمن الوشواش - ​قطع لاعب الاتحاد، الدولي فهد المولد الإجازة التي منحت له بجانب زملائه في الفريق من قبل الجهازين الفني والإداري لمدة 6 أيام تنتهي مساء غد، حيث حرص على الحضور في صالة الحديد بمقر النادي لتأدية تدريبات انفرادية خاصة، رافضا تكملة فترة الراحة.

كما واصل اللاعبان المصابان عمر هوساوي وعبدالإله المالكي برنامجهما التأهيلي واستمرا في ذلك رغم الإجازة، حتى يتسنى لهما الاستفادة من فترة التوقف في محاولة منهما للحاق بالفريق سريعا.

ويعود عدد من اللاعبين الأجانب إلى جدة مساء غد بعد قضاء إجازتهم خارج المملكة ومنهم غاري رودريقيز ورومارينهو داسيلفا والكسندر بريجوفيتش قبل الالتحاق بالتدريبات مع زملائهم.

من جهة أخرى توج فريق درجة الشباب لكرة السلة بنادي الاتحاد بطلا للدوري، حيث أقيمت مساء أمس في مقر النادي احتفالية بهذه المناسبة بحضور المشرف على اللعبة خالد بن يمين، كما خصص عضو الشرف الذهبي محمد بخاري مكافآت مالية للاعبين بهذه المناسبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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