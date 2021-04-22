قرعة الأولمبياد تضع الأخضر بين البطل ووصيفه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت قرعة منافسات مرحلة المجموعات لكرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2021 التي ستقام الصيف المقبل، المنتخب السعودي في مجموعة (الرابعة) وصفت بالحديدية، حيث ضمت منتخبات البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار.

ويفتتح الأخضر مواجهاته بملاقاة منتخب كوت ديفوار ثم يلتقي المنتخب الألماني في المباراة الثانية، ويختتم بمواجهة المنتخب البرازيلي.

وتدشن المنافسات في 22 يوليو، فيما تقام المباراة النهائية في السابع من أغسطس.

وجرت القرعة أمس في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيورخ، حيث قسمت المنتخبات الـ16 المتأهلة، إلى 4 مستويات بناء على تصنيف اعتمد على الأداء في الدورات الأولمبية الخمس الماضية، وحسب «فيفا» حصلت المنتخبات المتألقة أخيرا على أفضلية عن غيرها، فيما حصلت الدول الفائزة بمسابقاتها القارية على مزيد من النقاط الإضافية.

وتشهد مجموعة الأخضر، معركة من نوع خاص بين بطل النسخة الماضية (البرازيل) ووصيفه (ألمانيا)، حيث يبحث المنتخب الألماني عن الثأر من خسارته في نهائي منافسات ريودي جانيرو 2016 أمام البرازيل.

وكان المنتخب الألماني خسر أمام البرازيل 4 / 5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، حيث يبدآن مشوارهما بنهائي مبكر بينهما في 22 يوليو.

وفي منافسات السيدات، تم تقسيم المنتخبات إلى 3 مجموعات، حيث ضمت الأولى منتخبات اليابان وكندا وبريطانيا العظمى وتشيلي، فيما ضمت الثانية منتخبات الصين والبرازيل وزامبيا وهولندا، وضمت الثالثة منتخبات السويد وأمريكا وأستراليا ونيوزيلندا.

وتفتتح منافسات السيدات يوم 21 يوليو بلقاء المنتخب الياباني مع نظيره الكندي، فيما تقام المباراة النهائية في السادس من أغسطس.

الشهري: توقعنا مجموعة صعبة

لم يبد المدير الفني للمنتخب الأولمبي السعودي، الوطني سعد الشهري استغرابه من نتائج القرعة، مؤكدا أنه كان يتوقع مثل هذا التوزيع بعدما اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، توزيع المنتخبات بناء على تصنيفها وأدائها في الدورات الخمس الماضية، لذلك كان من الطبيعي أن نوزع مع منتخبات قوية.

وقال الشهري لـ»مكة»: سنعمل خلال الفترة المقبلة على تجهيز المنتخب من خلال إقامة عدد من المعسكرات للظهور بصورة جيدة في دورة طال انتظارها.

وأضاف «هذه النسخة تضم صفوة منتخبات العالم، وسنعد العدة من أجل تشريف الكرة السعودية وتقديم الصورة اللائقة في هذا المحفل».

‏وأوضح الشهري ‫أنه ‏على اطلاع كامل على ‏منتخبات أمريكا الجنوبية وأفريقيا وتحديدا البرازيل ومنتخب ساحل العاج (كوت ديفوار)، وقال «سبق أن تابعنا ‏مباريات البرازيل وكوت ديفوار في التصفيات أو مواجهاتهما الودية، ولكن الغموض يحيط بالمنتخب الألماني لأنه من المتوقع أن يشهد جلده تغييرا كاملا ‏في هذه الأولمبياد».

‏وحول خياراته لضم 3 لاعبين فوق سن الـ23 للمشاركة مع المنتخب حسب اللوائح، قال الشهري الذي تردد أنه اختار 8 لاعبين من الكبار على أن يقلص العدد لاحقا إلى 3 لاعبين «حرصنا على أن يكون الاختيار في جميع المراكز، وسنفاضل خلال الفترة المقبلة لاختيار اللاعبين الذين يشكلون الإضافة التي نحتاجها في الأولمبياد، حيث ما زالت هناك جولات متبقية في الدوري هذا الموسم، وربما تحدث بعض الإصابات، وهذا ما يجعلنا نتأخر في الإعلان عن الأسماء المختارة».

مباريات الأخضر:

22 يوليو







السعودية وكوت ديفوار



ملعب يوكوهاما



25 يوليو





السعودية وألمانيا



ملعب يوكوهاما



28 يوليو