شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة دجلة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التشيلي ماريو سالاس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غدا الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

وجاءت قائمة دجلة كالتالي: "محمد عبد المنصف، مسعد عوض، محمود مرعي، خالد رضا، محمد عبد العاطي، كريم محمد، حسام عرفات، أحمد مجدي، بسام وليد، إبراهيم عايش، إسحاق يعقوبو، جورجينيو، الكسندر أمير، صلاح أمين، إبراهيم ريعو، محمد جمال، محمد رضا، محمد هلال، كالديرون، وأحمد عاطف".

وجاءت نتيجة تحاليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا في صفوف وادي دجلة، سلبية لجميع عناصر الفريق والجهازين الفني والإداري، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريق الدجلاوي بالمقاولون العرب بالدوري، وهي المباراة التي يستهدف فيها الفريق الدجلاوي للاستمرار فى صحوته ببطولتي الدوري والكأس وتجنب الهزيمة للمباراة الخامسة على التوالي.

ورفض الجهاز الفني للفريق الدجلاوي، خوض أي وديات بعد الفوز على الاتحاد السكندري في كأس مصر، تجنبا للإرهاق الذي قد يتعرض له اللاعبين خاصة أن الفترة الزمنية التي تسبق مواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل سيستغلها الجهاز في تأهيل اللاعبين نفسيا وفنيا وبدنيا لاستغلال صحوة التأهل لربع نهائي كأس مصر.

كما تماثل ثنائي دجلة محمد رضا وأحمد شريف، للشفاء من فيروس كورونا، بعد تحول مسحتي كورونا الخاصة بهما من إيجابية لسلبية في الساعات الأخيرة التي تسبق مواجهة المقاولون العرب بالدوري.

وكشف مسئولو النادي الدجلاوي في تصريحات خاصة، أن اللاعبين أجريا مسحة قبل ساعات بعد أيام من إصابتهما بالفيروس، وجاءت نتيجة المسحتين سلبية ما يعني استعدادهما للدخول في قائمة الفريق في المباريات المقبلة.