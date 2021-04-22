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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري عقب هزيمة الأهلي أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز الكثير من المتغيرات عقب هزيمة فريق الأهلي أمام سموحة فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد الأهلي والسلام ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز.
سموحة يُسقط الأهلي فى اللحظات الأخيرة فى الدوري المصري
سقط فريق الأهلي في فخ الهزيمة أمام سموحة بهدفين لهدف، خلال المباراة التى جمعتما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الأهلي والسلام في الدوري المصري. سجل هدفي سموحة محمد حليمو في الدقيقة 11 وحسام حسن في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 32.
ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يأتى الأهلي فى المركز الثانى برصيد 30 نقطة وفى المركز الثالث فريق المصري برصيد 29 نقطة فى المركز الرابع الاتحاد السكندرى برصيد 28 نقطة.
ترتيب الدوري المصري