شكرا لقرائتكم خبر عن يحلم بالسفر لـ"طوكيو".. مصطفى رياض هداف الفراعنة فى الأولمبياد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مصطفى رياض، أسطورة مصر الذى حفر اسمه بحروف من ذهب، فى تاريخ دورات الألعاب الأولمبية، بعدما نجح فى تسجيل 8 أهداف بنسخة 1964، التى أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو، وساهم فى تحقيق أفضل إنجاز لكرة القدم المصرية فى الأولمبياد باحتلال المركز الرابع بعد أداء بطولى من كتيبة الفراعنة.

يعتبر رياض هداف الفراعنة التاريخى فى البطولة والذى قاد للتأهل إلى نصف نهائي البطولة كأكبر إنجاز مصرى كروى فى الأولمبياد، ولم يكن هناك ستوديوهات تحليلية للتغنى بمهاراته أو مقاطع لأهدافه على يوتيوب، لكنه أجبر الجميع على تذكره واحترامه بأرقامه القياسية، ويكفى أنه مازال يحتفظ بالمركز السادس فى قائمة هدافى الأولمبياد عبر التاريخ برصيد 8 أهداف سجلها فى بطولة واحدة، ليظل اسم نجم الترسانة الذى يحتفل يوم 5 أبريل بعيد ميلاده رقم 79، محفورا فى ذاكرة التاريخ.