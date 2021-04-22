شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر المغلق اليوم استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي غدا ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

الدفاع : محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي.

الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز واسلام جابر وأحمد زيزو وحسام أشرف وأشرف بن شرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري ومروان حمدي وحميد أحداد.

من جانبه أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأبيض غياب الثلاثي شيكابالا وحازم إمام وأوباما عن الفريق في مباراة الغد أمام الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري.

وأضاف نبيه في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أن الثنائي شيكابالا وحازم إمام يواصلان التأهيل ولن يلحقا باللقاء المقرر إقامته غدا، بينما يعاني أوباما من إصابة في الكتف خلال لقاء الأهلي.

فيما كشف الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الكرة الاول بنادي الزمالك عن سر غياب يوسف أوباما عن مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

وأكد أسامة أن اللاعب يعاني من إصابة في الكتف تعرض لها في مباراة الأهلي الأخيرة، وشارك في مران أمس بشكل طبيعي ولكنه اشتكى بعد المران من الإصابة.

وأضاف طبيب الفريق أن أوباما سيخضع لفحص بالآشعة اليوم لمعرفة حجم الإصابة وسيغيب عن مواجهة الغد أمام الإنتاج.

فيما واصل محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض برنامجهما التأهيلي بجمانيزيوم النادي.