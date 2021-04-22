شكرا لقرائتكم خبر عن غياب أوباما وشيكابالا وحازم إمام عن مواجهة الزمالك والإنتاج فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأبيض غياب الثلاثى شيكابالا وحازم إمام وأوباما عن الفريق فى مباراة الغد أمام الإنتاج الحربى فى مسابقة الدورى.

وأضاف نبيه، فى تصريحات للموقع الرسمى للزمالك، أن الثنائي شيكابالا وحازم إمام يواصلان التأهيل، ولن يلحقا باللقاء المقرر إقامته غدا، بينما يعانى أوباما من إصابة فى الكتف خلال لقاء الأهلي.

فيما كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، سر غياب يوسف أوباما عن مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى.

وأكد أسامة، أن اللاعب يعاني من إصابة في الكتف تعرض لها في مباراة الأهلي الأخيرة، وشارك في مران أمس بشكل طبيعي، ولكنه اشتكى بعد المران من الإصابة.

وأضاف طبيب الفريق، أن أوباما سيخضع لفحص بالأشعة اليوم لمعرفة حجم الإصابة وسيغيب عن مواجهة الغد أمام الإنتاج.

فيما واصل محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض برنامجهما التأهيلي بجمانيزيوم النادي.

وغاب الثنائي عن تدريبات الفريق منذ انتهاء مباراة القمة بسبب معاناتهما من الإصابة في مباراة الأهلي الأخيرة.

يأتي ذلك ضمن برنامج موضوع لحازم وشيكابالا من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.