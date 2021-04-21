الامارات | 4 دقائق تقلب الطاولة على شباب الأهلي في "أبطال آسيا"

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دقائق تقلب الطاولة على شباب الأهلي في "أبطال آسيا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرط شباب الأهلي في تقدمه بهدف وتلقى هدفين في أربع دقائق بالوقت القاتل ليخسر من أجمك الأوزبكي بهدفين مقابل هدف على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال آسيا، ليتوقف رصيد "فرسان دبي" عند نقطة واحدة ويرفع الفريق الأوزبكي رصيده إلى أربع نقاط.

بدأ شباب الأهلي اللقاء بقوة وأهدر البرازيلي كارلوس إدواردو فرصة محققة لإحراز الهدف الأول في الدقيقة الأولى عندما تلقى تمريرة رائعة من حارب سهيل وانفرد إدواردو بالمرمى ولكنه سدد كرة ضعيفة أخرجها الدفاع الأوزبكي قبل أن تتجاوز خط المرمى، بينما تألق ماجد ناصر في التصدي لكرة خطرة من ظفر بولفونوف (9).

وفي الدقيقة 28 أحرز أحمد العطاس الهدف الأول بعدما لعب حارب سهيل كرة عرضية وقابلها العطاس برأسه في المرمى، أما أخطر فرصة للفريق الأوزبكي كانت من كرة سددها ألفين فورتيس وارتدت من القائم قبل أن يبعدها سالمين خميس من أمام المرمى (41).

أما الشوط الثاني شهد أفضلية نسبية لفريق أجمك الذي ضغط بقوة لإحراز هدف التعادل، بينما كاد الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف أن يضيف الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة سددها بمهارة ولكن حارس أجمك أبعد الكرة إلى ركلة ركنية (56).

واستعاد شباب الأهلي سيطرته على وسط الملعب، وتألق حارس أجمك في التصدي لكرة جميلة لعبها إدواردو برأسه (65)، في المقابل ضغط أجمك في آخر خمس دقائق وسانغار شاخميدوف كرة من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم (84)، قبل أن يحرز الصربي جوفان ديوكوفيتش هدف التعادل في الدقيقة 87، وأضاف بعدها كوميلوف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز أجمك.

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