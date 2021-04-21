شكرا لقرائتكم خبر عن أخرهم دوري السوبر الأوروبي.. 5 مرات «هزّ» فلورنتينو بيريز العالم بقراراته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غالبًا ما ارتبط رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز باتخاذ قرارات مثيرة للجدل من نواحٍ متساوية.

أصبح فلورنتينو بيريز رئيسًا لريال مدريد مرتين، وإذا كانت الأحداث التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بدوري السوبر الأوروبي تشير إلى كيفية تدهور الأمور، فسيضطر إلى إجراء مكالمة بشأن مستقبله.

القرارات الكبيرة ليست جديدة على فلورنتينو بيريز. بعد كل شيء، أن تكون مسؤولاً عن أحد أكبر وأنجح الأندية في أوروبا ليس بالأمر السهل. لقد فعل بيريز ما لا يمكن تصوره عدة مرات، وبينما كان البعض منهم ترحيبيًا للغاية فإن بعضهم لم يجلس جيدًا مع جماهير النادي أو مشجعي كرة القدم بشكل عام.

دعونا نلقي نظرة على 5 مرات هزّ رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز العالم بقراراته.

5- فلورنتينو بيريز يتعاقد مع لويس فيجو من برشلونة

كان انتقال النجم البرتغالي لويس فيجو من برشلونة إلى ريال مدريد أمرًا لا يغتفر بالنسبة للكتالونيين. لقد كان المُخطط الرئيسي لهذا الانتقال هو فلورنتينو بيريز وقد عمل بشكل مثالي للغاية على اتمام الصفقة.

كان فيجو الرجل الأول لبرشلونة في ذلك الوقت وقادهم إلى العديد من الجوائز وصبغ شعره باللون الأحمر لإظهار التزامه بالنادي. عندما كان فلورنتينو بيريز يترشح للرئاسة في عام 2000، كان عليه أن يجذب الناس له.

لقد وعدهم بأنه سيوقع مع لويس فيجو. قبل الانتخابات، تواصل بيريز مع وكيل فيجو خوسيه فيجا وعرض عليه دفع 1.6 مليون يورو للتوقيع على ورقة تقول إنه إذا فاز بيريز بالانتخابات، سينضم فيجو إلى ريال مدريد.

ولكن في حالة أن يصبح بيريز رئيسًا، وهو أمر غير مرجح، سيتعين على فيجو دفع 35 مليون يورو لإلغاء الصفقة. نظرًا لأن بيريز لم يكن المرشح الأوفر حظًا للفوز بالانتخابات في ذلك الوقت، فقد وقعوا الصفقة وحصلوا على المال. لكن الأمور سارت كما أحبها بيريز وفاز بالانتخابات ولم يكن بمقدور فيجو فعل أي شيء سوى الانضمام إلى ريال مدريد.

4- ترك فيسنتي ديل بوسكي يغادر

قضى فيسنتي دل بوسكي فترة ناجحة كمدرب لريال مدريد من 1999-2003. فاز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مرتين. بدا أنه سيستكمل مشواره مع الفريق الملكي لسنوات طويلة.

ومع ذلك، لم يكن فلورنتينو بيريز من أشد المعجبين بدل بوسكي لسبب ما. عرض بيريز على ديل بوسكي فرصة الاستمرار في ريال مدريد بصفته المدير الفني للنادي. رأى دل بوسكي العرض باعتباره إهانة ورفضه على الفور.

قوبل قرار ترك ديل بوسكي بالمغادرة بالإدانة في غرفة ملابس ريال مدريد، وأعرب فرناندو هييرو وستيف ماكمانامان وفرناندو مورينتس عن عدم موافقتهم وسرعان ما تم طرد جميع اللاعبين الثلاثة من النادي.

هذه هي الطريقة التي قرر بها فلورنتينو بيريز إدارة سفينته.

3- بيع كلود ماكيليلي

فلورنتينو بيريز هو الرجل الذي جلب مفهوم جلاكتيكوس إلى ريال مدريد. كل صيف، كانوا يوقعون توقيعًا خرفيًا، وكانت بداية نهاية تلك الحقبة برحيل كلود ماكيلي إلى تشيلسي الإنجليزي.

كان لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي كلود ماكيليلي أحد أهم لاعبي فريق ريال مدريد المرصع بالنجوم في ذلك الوقت. لقد كان قوة مطلقة بمفرده لكن فلورنتينو بيريز رفض منحه تمديد العقد في 2003.

لم يتزحزح فلورنتينو بيريز على الرغم من أن لاعبين مثل راؤول وزين الدين زيدان وفرناندو مورينتس أعربوا عن دعمهم لماكيليلي. حتى أن بيريز انتقد قدرة ماكيليلي قبل بيعه إلى البلوز اللندني.

خسارة رجل ما هي مكسب لرجل آخر. مع وجود ماكيليلي في الفريق، كان ريال مدريد رائعًا، لقد فازوا بستة ألقاب، بما في ذلك لقبان في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. عقب رحيله عانى ريال مدريد بينما فاز تشيلسي بلقب الدوري الممتاز بعد التعاقد معه.

2- اختيار تفويت فرصة التوقيع مع صامويل إيتو

كانت هذه دعوة أخرى سيئة من فلورنتينو بيريز كانت لها تداعيات خطيرة. حتى عام 2004، تقاسم ريال مدريد ومايوركا حقوق ملكية عقد صامويل إيتو. كان إيتو ناجحًا للغاية في مايوركا وأصبح أفضل هداف للنادي على مدار خمسة مواسم.

ومع ذلك، رأى بيريز أن صامويل إيتو لم يكن جيدًا بما يكفي لخلافة أمثال رونالدو نازاريو وراؤول. لذلك قرر الجلوس والتفاوض على صفقة مع مايوركا وبرشلونة ورحب الفريق الكتالوني بسعادة بقدوم إيتو.

واصل إيتو أن يصبح أحد أهم لاعبي برشلونة خلال السنوات القليلة المقبلة ولعب دورًا كبيرًا في فوزهم بلقبين في دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني.

1- فلورنتينو بيريز هو بطل دوري السوبر ليج

كان من المفترض أن يكون فلورنتينو بيريز الرئيس الجديد لدوري السوبر الأوروبي. مقابلة بيريز الحصرية مع البرنامج الشهير «الشيرنجيتو»، والثقة التي تحدث بها عن المشروع تظهر إحساسًا معينًا بالانفصال بينه وبين عشاق اللعبة.

لم يستغرق الأمر حتى 24 ساعة بعد مقابلته قبل أن تبدأ الفرق في التراجع عن دوري السوبر الأوروبي. الاحتجاجات تحدث في كل مكان ضد جشع الأندية الأوروبية الكبيرة وقد انسحبت جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز منها بالفعل.

لم يتراجع ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد بعد، لكن هذا سيبقى إلى الأبد كعلامة سوداء في مسيرته الإدارية.