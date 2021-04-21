شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وسموحة مباشر .. نهاية الشوط الأول بالتعادل 1/1 .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين الأهلي وسموحة 1/1 المقام على أرض ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الأسبوع 11 المؤجل لاربتاط الأهلي في مونديال العالم وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

عند الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول تعادل حسين الشحات للأهلي بعدما استقبل الكرة الطولية من عمر السولية لينفرد بمرمى سموحة ويضع الكرة من فوق رأسه خاصة وأن الهاني سليمان سقط على الأرض في محاولة لإنقاذ الكرة ولكن دون جدوى.

تقدم فريق سموحة عند الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب حليمو الذي استغل خلل المراقبة في دفاع الأهلي وسدد الكرة بقوة على أول منطقة الجزاء للفريق الأحمر.

بدأ الأهلي ضاغطا في الشوط الأول أمام سموحة في محاولة من المارد الأحمر من تسجيل هدف التقدم وتسيد اللقاء خاصة وأنه لاعبو الأحمر يسعون لحصد النقاط الثلاث والتربع على قمة الدوري الممتاز.

وعند الدقيقة الخامسة أضاع محمد مجدي قفشة انفرادا محققا خاصة بعد استلامه الكرة الأرضية السحرية من حسين الشحات ليسدد الأول الكرة خارج البرواز وسط اندهاش اللاعب نفسه وزملائه بالفريق.

وعند الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول يتقدم نادي سموحة عن طريق اللاعب حليمو الذي استغل خلل المراقبة في دفاع الأهلي وسدد الكرة بقوة على أول منطقة الجزاء للفريق الأحمر.

وبعد الهدف حاول الأهلى الضغط بشراسة على دفاعات لتعويض الهدف الذي سكن شباك محمد الشناوي عند الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، ولكن دفاعات سموحة كانت متمركزة بشكل جيد ومنعت لاعبو الأحمر من الوصول إلى مرمى الهاني سليمان.

وجاءت الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول ولم ينجح لاعبو الأهلي من تسجيل هدف التعادل بسبب الضغط المتكرر من لاعبي سموحة على لاعب الأهلي المستحوذ على الكرة أينما كان سواء على الأطراف أو العمق.

وعند الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول تعادل حسين الشحات للأهلي بعدما استقبل الكرة الطولية من عمر السولية لينفرد بمرمى سموحة ويضع الكرة من فوق رأسه خاصة وأن الهاني سليمان سقط على الأرض في محاولة لإنقاذ الكرة ولكن دون جدوى.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه في مواجهة نظيره سموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب «الأهلي we السلام»، وذلك في إطار امباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري للمصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف- رامي ربيعة- بدر بانون- أكرم توفيق

خط الوسط: أليو ديانج- عمرو السولية- قفشة- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف

ويجلس على دكة البدلاء كل من: كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وعلي لطفي وصلاح محسن وسعد سمير وناصر ماهر ووالتر بواليا وأحمد نبيل كوكا.