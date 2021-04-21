شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: الأهلي مش عارف يضم مهاجم سوبر.. وأخطأ ببيع أزارو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن الفريق لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لم يستطع تدعيم الفريق بمهاجم مميز خلال السنوات الماضية.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي مش عارف يجيب مهاجم سوبر منذ 4 سنوات»، مضيفًا: «المهاجمين الذين تعاقد معهم الفريق الأحمر خلال السنوات الماضية، لم يثبتوا جدارتهم، آخرهم الكونغولي والتر بواليا».

وأكمل: «الأهلي يجب عليه، عندما يتعاقد مع مهاجم أجنبي أن يكون لاعب سوبر ودولي مع منتخب بلاده».

وأشار: «الأهلي أخطأ ببيع المغربي وليد أزارو، بعد هجوم الجماهير عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، مضيفا: «ازارو، قدم مستوى مميزا في الفترة التي لعب بها للأهلي، وكان هو هداف الفريق».