شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: حققنا هدفنا في زامبيا وعازمون على المنافسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه الفريق على نكانا الزامبي بهدف دون مقابل والتأهل بشكل رسمي للدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيرا إلى أن الفريق قدم مواجهة قوية في ظروف صعبة حيث اللعب نهارا في رمضان، وحقق الفوز والهدف الرئيسي وهو حسم التأهل بغض النظر عن مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني.

شدد المدير الرياضي على أن بيراميدز تواجد في زامبيا من أجل الفوز والتأهل وعبور مرحلة عدم الاتزان التي مر بها الفريق في الفترة الأخيرة محليا وقاريا، واللاعبون تعاهدوا على بذل أقصى جهد من أجل الفوز على نكانا والتأهل للدور التالي، مشيرا إلى أن هدف بيراميدز هو التتويج ببطولة هذا الموسم ويسعى لهذا الهدف في المرحلة المقبلة.

ووجه المدير الرياضي الشكر للسفارة المصرية في زامبيا التي دعمت الفريق وتواجدت معه خلال الرحلة حتى تكلل مجهود بيراميدز بالتأهل للدور الثاني، موضحا أن الفريق سيغلق مؤقتا ملف الكونفدرالية ويركز على الدوري المهم للغاية والذي ما يزال هناك دور بالكامل أمام الفريق للتعويض.