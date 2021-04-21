شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك باقتناص نقاط الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاجتماع باللاعبين قبل مران الفريق استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

وطلب كارتيرون من لاعبي الزمالك التركيز في مواجهة الإنتاج، وحصد نقاط المباراة؛ للاستمرار في المنافسة على بطولة الدوري، طالبا منهم عدم التركيز في أي أمر آخر سوى حصد نقاط مباراة الغد، ومصالحة الجماهير.

وأكد المدرب الفرنسي للاعبيه ثقته التامة فيهم وتدارك الأخطاء والعودة من جديد إلى المسار الصحيح لإسعاد الجماهير البيضاء.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس في الجولة الـ 16 للدوري الممتاز على استاد السلام.