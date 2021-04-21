شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية «رابيد تيست» لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سلبية عينات جميع لاعبي الفريق الذين خضعوا لاختبار «رابيد تيست» الخاص بفيروس كورونا أمس استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي.

وخضع جميع اللاعبين لـ«رابيد تيست» قبل مران الفريق أمس الثلاثاء استعدادا للمباراة.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس في الجولة الـ 16 للدوري الممتاز على استاد السلام.