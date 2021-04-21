شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: جماهير الزمالك تتحمل مسؤولية تراجع مستوى مصطفى فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك، أن جماهير الزمالك تتحمل مسؤولية تراجع مستوى مصطفى فتحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء والمعار لصفوف نادي سموحة، حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «جماهير الزمالك هي من تتحمل مسؤولية تراجع مستوى مصطفى فتحي، خلال السنوات الماضية».

وأضاف: «جمهور الزمالك بدأ يتغني باللاعب بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق في أول موسمين، وأطلقوا عليه ألقاب (السافل والمجرم)».

وتابع: «اللاعب بدأ بعد ذلك يحس بنفسه كنجم وشعر بأنه حقق كل شىء»، مضيفا: «اللاعب لم تكن لديه خبرات للتعامل مع النجومية خاصة أنه انضم للفريق الأبيض بنادي درجة ثالثة».

وأكمل: «مشاركة مصطفى فتحي، بشكل أساسي مع سموحة ساعده على استعادة جزء كبير من مستواه الفني».