شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: كارتيرون يحفز اللاعبين وحماس من أجل الدخول في قائمة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات خلال المران، والتدريب على تناقل الكرة من لمسة واحدة.

وشهد المران حماسا كبيرا من جانب اللاعبين من أجل الحصول على ثقة كارتيرون للتواجد في قائمة مباراة الغد أمام الإنتاج الحربي.

وقام بعدها فيرناندو مدرب الأحمال بقيادة اللاعبين لأداء تدريبات بدنية خاصة قبل العودة لتدريبات الكرة من جديد.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس في الجولة الـ 16 للدوري الممتاز على استاد السلام.