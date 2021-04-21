شكرا لقرائتكم خبر عن سون يسجل هدفا من ركلة جزاء متأخرة لينعش آمال توتنهام في المربع الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استمتع توتنهام هوتسبير ببعض الأوقات السعيدة في أسبوع مضطرب للنادي بعد أن سجل سون هيونج مين هدفا متأخرا من ركلة جزاء ليمنح فريقه الفوز 2-1 على ساوثهامبتون اليوم الأربعاء لينعش آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وبعد إقالة المدرب جوزيه مورينيو يوم الاثنين وانضمام توتنهام لدوري السوبر الأوروبي الذي أثار غضبا واسعا في عالم كرة القدم يحاول المدرب المؤقت رايان ميسون قيادة السفينة لبر الأمان.

وبدا أن لاعب وسط توتنهام السابق، الذي سيتولى المسؤولية لنهاية الموسم، سيتجرع الهزيمة حين وضع داني إينجس ساوثامبتون في المقدمة بشكل مستحق في الشوط الأول.

لكن جاريث بيل، الذي أعاده ميسون للتشكيلة الأساسية لأول مرة منذ منتصف مارس، أدرك التعادل بعد مرور ساعة بعد أن تحسن توتنهام عقب شوط أول مخيب.

وسجل سون هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل لكن اللاعب الكوري الجنوبي حسم الأمور لتوتنهام من ركلة جزاء.

وتقدم توتنهام للمركز السادس برصيد 53 نقطة متأخرا بنقطتين عن تشيلسي الرابع الذي لعب مباراة أقل.