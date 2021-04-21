شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: الزمالك فيه معلمين.. والمشاكل الإدارية سبب تراجع النتائج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن هناك بعض اللاعبين لا يستحقون التواجد في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «هناك لاعبين لا يستحقون التواجد في تشكيل الزمالك في المباريات المقبلة، بسبب تراجع مستواهم الفني».

وأضاف: «في لاعبين معلمين في فريق الزمالك، يشاركون بشكل أساسي مع الفريق بصرف النظر عن مستواهم الفني».

وتابع: «بعض المشاكل الإدارية كان لها دورًا كبيرًا في تراجع نتائج وأداء الزمالك في الفترة الماضية».