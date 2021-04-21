شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: موسيماني لازم يستبعد حسين الشحات.. وطاهر محتاج قرصة ودن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن عودة محمد الشناوي، لحراسة عرين الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال مباراة سموحة، أمر طبيعي.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «عودة محمد الشناوي، لحراسة عرين الأهلي في مباراة سموحة، بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، أمر طبيعي».

وأضاف: «علي لطفي، قدم اداء جيد في مباراة الزمالك، ولكن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، من الطبيعي ان يفكر في العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها الفترة المقبلة».

وأوضح: «اعتراضي على تشكيل الاهلي أمام سموحة، مشاركة حسين الشحات بشكل أساسي»، مضيفًا: «موسيماني، لازم يستبعد الشحات، من التشكيل الأساسي لفترة، لإبتعاد اللاعب عن مستواه الفني في المباريات الماضية».

وواصل: «انا مقتنع بإمكانيات حسين الشحات، ولكن اللاعب في الفترة الحالية بعيد تمامًا عن مستواه الفني»، مضيفا: «طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأحمر، محتاج (قرصة ودن)، لعدم ثبات مستواه الفني».