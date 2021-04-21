شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: الزمالك أضاع الفوز أمام الأهلي.. ومحمود علاء «مستهتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، نجم الأهلي الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء دوافعه كانت أكبر لتحقيق خلال مباراة القمة.

وكان الأهلي حقق الفوز على الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضي، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «مباراة القمة كانت جيدة، وكلنا استمتعنا بها»، مضيفا: «الأهلي كان هو الأجهز خلال اللقاء، وكانت لديه رغبة قوية في تحقيق الفوز».

وأوضح: «كانت هناك غيابات مؤثرة للأهلي خلال المباراة، ولكن الأهلي بمن حضر»، مضيفا: «دوافع الفريق الأحمر لتحقيق الفوز كانت أكبر من الزمالك».

وأضاف: «الزمالك ضيع الفوز أمام الأهلي في الشوط الثاني، حيث أهدر محمود علاء ضربة جزاء، تعامل مع باستهتار شديد، وكانت هناك فرصة خطيرة للفريق الأبيض نجح على لطفي، في التصدي لها ببراعة».