شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلي ضد سموحة .. بث مباشر المصري اليوم | لحظة بلحظة (الشوط الثاني) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب «الأهلي we السلام»، وذلك في إطار امباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري للمصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف- رامي ربيعة- بدر بانون- أكرم توفيق

خط الوسط: أليو ديانج- عمرو السولية- قفشة- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف

ويجلس على دكة البدلاء كل من: كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وعلي لطفي وصلاح محسن وسعد سمير وناصر ماهر ووالتر بواليا وأحمد نبيل كوكا.

وكانت حافلة الأهلي قد وصلت إلى ملعب «الأهلي we السلام» استعدادًا لمواجهة فريق سموحة، وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عملية الإحماء.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي رصيده 30 نقطة؛ جمعها من 12 مواجهة، بعدما حقق الفوز في 9 مباريات على حساب فرق: «مصر المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- الزمالك».

وتعادل الأهلي في 3 مواجهات أمام «وادي دجلة والبنك الأهلي وبيراميدز» على الترتيب.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما نجح لاعبوه في زيارة شباك المنافسين 25 مرة خلال الـ12مباراة التي لعبها الفريق، وكذلك صاحب أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 6 أهداف.

أبرز أحداث المباراة

بداية المباراة

د6: قفشة يهدر فرصة هدف محقق بعدما تسلم الكرة منفردا بمرمى الهاني سليمان ليودعها بجوار القائم

د11: جووووووول محمود حليمو يسجل الهدف الأول لسموحة ..أحمد عبدالقادر تبادل الكرة مع عبدالكريم الوادي وراوغ عبدالقادر دفاع الأهلي قبل أن يرسل عرضية أرضية حولها حليمو لمرمى الشناوي

د25: الأهلي يسيطر على الكرة ولكنه يجد صعوبة في اختراق دفاع سموحة وتهديد الهاني سليمان

د33: جوووووول حسين الشحات يسجل هدف الأهلي الأول.. تمريرة حريرية من عمرو السولية انفرد على إثرها حسين الشحات ووضعها من فوق الهاني سليمان لحظة خروجه مسجلا هدف التعادل

د40: محاولات هجومية مستمرة من الأهلي واستبسال من دفاع سموحة والهاني سليمان في الدفاع عن مرماهم

د44: خروج محمد الترهوني ونزول شريف رضا

د45: 4 دقائق وقت بدلا من الضائع

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

د46: ضغط مبكر من الأهلي يسفر عن تسديدة ضعيفة من طاهر محمد طاهر بين يدي الهاني سليمان

د48: أيمن شريف ينفذ ركلة ركنية يحولها طاهر محمد طاهر برأسية رائعة لتصطدم بالقائم

د50: خروج طاهر محمد طاهر ونزول كهربا

د57: خروج ديانج ونزول ناصر ماهر

د61: تسديدة قوية من قفشة تمر بجوار القائم

د67: خروج حسين الشحات وأيمن أشرف ومحمد شريف ونزول وليد سليمان وبواليا وأحمد كوكا

د70: خروج أحمد عبدالقادر ونزول محمد رزق

د81: خروج عبدالكريم الوادي ومحمد متولي ونزول رفيق كابو وحمص

د90: 4 دقائق وقت بدلا من الضائع

د90+3: جووووووول حسام حسن يستغل خروج محمد الشناوي ويضع هدف سموحة الثاني