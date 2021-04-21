جولة عراقية للإقناع باستضافة البصرة «خليجي 25 »

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ وزير الرياضة والشباب العراقي عدنان درجال اليوم جولة تشمل جميع الدول المشاركة في بطولة الخليج (خليجي 25) باستثناء السعودية لأجل دعم استضافة البصرة للنسخة المقبلة، وتنسيق الموقف حيال الاستضافة العراقية للبطولة، بعد أن رفع فريق اللجنة الفنية برئاسة اليمني حيمد الشيباني تقريرا إيجابيا عن جاهزية العراق للبطولة التي تأتي في وقت صعب من حيث التوقيت نظير انشغال المنتخبات الخليجية بالمشاركة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وكذلك بطولة كأس العرب التى ستقام خلال الفترة من الأول من ديسمبر المقبل وحتى 18 منه، بمشاركة 22 منتخبا عربيا.

كما يصعب على العراق استضافة خليجى 25 بعد هذه البطولات نظرا لدخول المنتخبات في استعدادات خاصة بكأس العالم.

وتأتي تحركات الوزير العراقي قبل اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية الاثنين المقبل.

وكشفت مصادر عراقية لـ»مكة» أن استثناء السعودية من جولة الزيارة جاء باتفاق مسبق بين القائمين على شؤون الرياضة في البلدين، حيث أكد المصدر وقوف السعودية ومساندتها للعراق في إنجاح استضافة البطولة، وهو الأمر الذي حظي بإشادة وارتياح من القيادة الرياضية العراقية، كما أن هناك تنسيقا سعوديا عراقيا على حضور افتتاح ملعب الميناء الدولي.

وكان وزير الرياضة والشباب العراقي عدنان درجال عقد مؤتمرا صحفيا أكد خلاله ثقته بدول مجلس التعاون الخليجي ودعمها البصرة في استضافة النسخة المقبلة من البطولة، مشددا على استكمال أغلب المتطلبات الخاصة التي نادت بها اللجنة الفنية التي زارت العراق أخيرا.