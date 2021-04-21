جولة عراقية للإقناع باستضافة البصرة «خليجي 25 »

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كما يصعب على العراق استضافة خليجى 25 بعد هذه البطولات نظرا لدخول المنتخبات في استعدادات خاصة بكأس العالم.
وتأتي تحركات الوزير العراقي قبل اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية الاثنين المقبل.
وكشفت مصادر عراقية لـ»مكة» أن استثناء السعودية من جولة الزيارة جاء باتفاق مسبق بين القائمين على شؤون الرياضة في البلدين، حيث أكد المصدر وقوف السعودية ومساندتها للعراق في إنجاح استضافة البطولة، وهو الأمر الذي حظي بإشادة وارتياح من القيادة الرياضية العراقية، كما أن هناك تنسيقا سعوديا عراقيا على حضور افتتاح ملعب الميناء الدولي.
وكان وزير الرياضة والشباب العراقي عدنان درجال عقد مؤتمرا صحفيا أكد خلاله ثقته بدول مجلس التعاون الخليجي ودعمها البصرة في استضافة النسخة المقبلة من البطولة، مشددا على استكمال أغلب المتطلبات الخاصة التي نادت بها اللجنة الفنية التي زارت العراق أخيرا.
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