دورة بلغراد: ديوكوفيتش الى ربع النهائي

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بلغراد: بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول الدور ربع النهائي من دورة بلغراد في كرة المضرب، بفوزه السهل على الكوري الجنوبي كوون سوون وو 6-1 و6-3 في مدى ساعة و10 دقائق الاربعاء.

وتقدم ديوكوفيتش 6-1 و5-2 من دون أن يواجه أي محاولة لكسر إرساله أمام المصنف 85 عالمياً.

غير أن كوون نجح في كسر إرسال ديوكوفيتش عندما كان الأخير يرسل للفوز بالمباراة، ليرد الصربي سريعاً بكسر إرسال الكوري الجنوبي ليفوز بالمجموعة الثانية وثم بالمباراة.

وقال ديوكوفيتش الذي كان يخوض اول دورة في مدينته منذ عام 2011 "هذا الامر يمنحني حافزاً اضافياً، حيوية لبذل أفضل ما لديّ على أرضية الملعب".

وأضاف "أعتقد أيضاً بأن هذا الأمر يجعلني أشعر بالارتياح والثقة وقد خضت مباراة جيدة جداً. أنا راضٍ تماماً عن النوعية التي قدمتها".

وتابع "لعبت مباراة مثالية باستثناء عندما خسرت ارسالي في الشوط السابع من المجموعة الثانية".

ويستعد الصربي لخوض غمار بطولة رولان غاروس الفرنسية، احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام، على ملاعب ترابية والتي تنطلق في 30 ايار/مايو المقبل، علماً بأنه خاض تجربة غير ناجحة في مونتي كارلو الاسبوع الماضي بخروجه في الدور ثمن النهائي أمام البريطاني المغمور دانيال ايفانز، في خسارته الأولى هذا العام.

ويسعى ديوكوفيتش (33 عاماً)، الذي احرز لقبه الكبير الثامن عشر عندما توج بطلاً لاستراليا المفتوحة في شباط/فبراير الماضي وبات على بعد لقبين من الرقم القياسي الذي يتقاسمه الاسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر مع 20 لقبا، الى التتويج ببطولة رولان غاروس للمرة الثانية علماً بانه خسر أمام الاسباني رافايل نادال في نهائي العام الماضي بثلاث مجموعات نظيفة.