كأس أوروبا 2020: استبعاد مدينة بلباو من استضافة المباريات

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مدريد: استبعد الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) مدينة بلباو الاسبانية من استضافة مباريات في كأس أوروبا 2022 المقررة الصيف المقبل بحسب ما اعلنت السلطات المحلية مساء الاربعاء.

وانتقدت اللجنة المحلية المكلفة تنظيم أربع مباريات في هذه المدينة الباسكية على ملعب "سان ماميس"، الخطوة "الأحادية" من قبل الاتحاد القاري وطالبته بتعويضات مقابل الاموال التي صرفتها على تنظيم هذا الحدث.

وكانت بلباو احدى 12 مدينة اختارها "ويفا" لتنظيم بعض مباريات كأس أوروبا المقررة من 11 حزيران/يونيو الى 11 تموز/يوليو المقبلين بعد ان تأجلت من العام الماضي، لكن الشروط الصحية التي فرضتها السلطات الصحية في إقليم الباسك من أجل ضمان حضور الجماهير جعل الاتحاد القاري يتراجع عن قراره في منح بلباو شرف الاستضافة.