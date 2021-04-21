شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يتراجع عن الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن فكرة الاستقالة من منصبه التي كانت تسيطر عليه خلال الأيام الماضية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تراجع محمد أسامة عن رغبته في الرحيل بعدما كان قد استقر على تقديم استقالته، وأضاف المصدر أن سبب تفكير أسامة في الرحيل هو شعوره بالضيق من بعض التصرفات داخل النادي وتحديدا الفريق الأول، بخلاف تأخر بعض مستحقاته المالية مثل راتب شهرين مكافآت المباريات السابقة.

في نفس السياق كشف الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سلبية عينات جميع لاعبي الفريق الذين خضعوا لاختبار "رابيد تيست" الخاص بفيروس كورونا أمس استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي. وخضع جميع اللاعبين لـ"رابيد تيست" قبل مران الفريق أمس الثلاثاء استعدادا للمباراة.

من ناحية أخرى خاض محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد حراس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أرتوا أوليفيرا مدرب حراس المرمي بالزمالك.

وحرص المدرب البرازيلي على أن يكون الجزء الأول من المران بتدريب الثلاثي على التصدي والتعامل مع الكرات الأرضية بسرعة وأيضا تدريبات لرد الفعل.

بينما شهد الجزء الثاني من المران تدريب الحراس على التعامل مع الكرات العالية والكرات الطولية داخل المنطقة والتسديد على الحراس من مسافات قريبة، وظهر الثلاثي بمستوى مميز خلال المران.