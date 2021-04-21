مصر تستضيف التصفيات الأفريقية لجمباز الترامبولين المؤهلة لأولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف التصفيات الأفريقية لجمباز الترامبولين المؤهلة لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الأفريقي للجمباز برئاسة الجزائري علي زعتر خلال اجتماع المكتب الرئاسى للاتحاد عبر تقنية الفيديو كونفرانس الذي أقيم اليوم نقل استضافه البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 المقرر لها مايو 2021 في مصر، بعد تعذر إقامتها بدولة ناميبيا في ظل جائحة كورونا.
وقد استجاب الاتحاد الأفريقي على طلب تعديل مكان استضافة التصفيات الأفريقية لجمباز الترامبولين المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم مع نهاية 2019.
وأنقذ الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين التصفيات من الإلغاء واستضافة البطولة للمحافظة على حصول مصر بالحصول على فرص للصعود للأولمبياد المقبلة، على أن يتم تنظيمها بالتزامن مع التصفيات الأفريقية للجمباز الفني المقرر إقامتها على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 24 وحتى 28 مايو المقبل.
ومن جانبه أكد إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، قدرة مصر على التنظيم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين والوفود المشاركة فى التصفيات مع توافر جميع مقومات نجاح التصفيات على أرض مصر من منشآت رياضية وبنية تحتية على اعلى مستوي بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة فى وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية موخرا.
وأضاف "أمين" أن هاتين البطولتين ستكونا بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل والتي تحضنتها دولة إفريقية للمرة الأولى في التاريخ.