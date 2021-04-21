شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف التصفيات الأفريقية لجمباز الترامبولين المؤهلة لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الأفريقي للجمباز برئاسة الجزائري علي زعتر خلال اجتماع المكتب الرئاسى للاتحاد عبر تقنية الفيديو كونفرانس الذي أقيم اليوم نقل استضافه البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 المقرر لها مايو 2021 في مصر، بعد تعذر إقامتها بدولة ناميبيا في ظل جائحة كورونا.

وقد استجاب الاتحاد الأفريقي على طلب تعديل مكان استضافة التصفيات الأفريقية لجمباز الترامبولين المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم مع نهاية 2019.

وأنقذ الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين التصفيات من الإلغاء واستضافة البطولة للمحافظة على حصول مصر بالحصول على فرص للصعود للأولمبياد المقبلة، على أن يتم تنظيمها بالتزامن مع التصفيات الأفريقية للجمباز الفني المقرر إقامتها على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 24 وحتى 28 مايو المقبل.

ومن جانبه أكد إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، قدرة مصر على التنظيم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين والوفود المشاركة فى التصفيات مع توافر جميع مقومات نجاح التصفيات على أرض مصر من منشآت رياضية وبنية تحتية على اعلى مستوي بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة فى وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية موخرا.

‏وأضاف "أمين" أن هاتين البطولتين ستكونا بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل والتي تحضنتها دولة إفريقية للمرة الأولى في التاريخ.