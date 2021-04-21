شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعادل مع سموحة 1-1 فى الشوط الأول.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من مباراة الاهلي وسموحة المقامة حاليا باستاد الأهلي في السلام في الدوري المصري. بداية حماسية من جانب الفريقين خاصة الأهلي الذي ضغط بشكل مبكر باحثاً عن هدف مبكر ولاحقت له أكثر من فرصة خطرة وأهدر محمد مجدي أفشة فرصة تسجيل هدف مُبكر في الدقيقة الأولى.

واصل الأهلي الضغط على سموحة لكن عدم "نهاية الهجمة" بشكل جيد حال دون تسجيل أهداف، وتعرض أفشة لإصابة بسيطة تلقى العلاج وواصل اللعب.

تدريجياً بدأ أداء سموحة ينشط ومن أول هجمة حقيقة نجح الفريق السكندري في تسجيل هدف مبكر عن طريق محمد حليمو في الدقيقة 11.

وجاء هدف سموحة بعدما راوغ أحمد عبد القادر "حمدي" دفاع الأهلي ومرر كرة إلى حليمو الذي أودعها في شباك الشناوي.

بعد الهدف نشط أداء الاهلي وحاول تسجيل هدف ولاحت عدة فرص لمحمد شريف وأفشة ،ونجح حسين الشحات في تسجيل هدف التعادل في 32.

وضغط الاهلي بعد الهدف ولم يتراجع أداء سموحة وطالب لاعبيه بضربة جزاء بعد سقوط عبد الكريم الوادي في منطقة جزاء الأهلي لكن محمد الصباحي رفض الأمتثال لطلب لاعبي سموحة.

ويستمر النشاط من جانب الفريقين خاصة من الاهلي إلى أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

ويخوض الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، أفشة، حسين الشحات.

الهجوم: طاهر محمد، محمد شريف.

فيما يلعب سموحة المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: أطهر الطاهر، محمود البدري، رجب نبيل، محمد الترهوني.

الوسط: محمود حليمو، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي، مصطفى فتحي.

الهجوم: حسام حسن، أحمد عبد القادر.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم ومعه 30 نقطة؛ جمعها من 12 مواجهة، بعدما حقق الفوز في 9 مباريات على حساب فرق: مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي والزمالك. وتعادل في 3 مواجهات أمام وادي دجلة والبنك الأهلي وبيراميدز على الترتيب.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما نجح لاعبوه في زيارة شباك المنافسين25 مرة خلال الـ12مباراة التي لعبها الفريق، وكذلك صاحب أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 6 أهداف.

فيما يدخل سموحة المباراة وفي جعبته 24 نقطة جمعها من 17 مباراة، بعدما حقق الفوز في4 مباراة وتعادل في12 مباراة وخسر في مباراة واحدة.



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مباراة الاهلي وسموحة (19)



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مباراة الاهلي وسموحة (21)



مباراة الاهلي وسموحة (22)



مباراة الاهلي وسموحة (23)



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