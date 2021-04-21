شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يتعادل للأهلي فى مرمى سموحة بالدقيقة 33.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل حسين الشحات، لاعب الأهلي، هدف التعادل لفريقه في مرمى سموحة في الدقيقة 33 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد "الأهلي والسلام" في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد سموحة مساء اليوم الأربعاء على استاد "الأهلي والسلام" في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي، أكرم توفيق، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف، عمرو السولية، اليو ديانج، أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد، محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وعلي لطفي وصلاح محسن وسعد سمير وناصر ماهر ووالتر بواليا وأحمد نبيل كوكا.

وأعلن الجهاز الفني لسموحة بقيادة أحمد ساميي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي مساء اليوم الأربعاء على استاد "الأهلي والسلام" في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل سموحة من: الهاني سليمان، أطهر الطاهر، محمود البدري، رجب نبيل، محمد الترهوني، محمود حليمو، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي، مصطفى فتحي، حسام حسن، أحمد عبد القادر.