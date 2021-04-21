شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لثلاثى حراسة المرمى فى الزمالك.. وكارتيرون يصحح أخطاء اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على إجراء تقسيمة بين اللاعبين فى نصف الملعب فقط مع التأكيد على لعب الكرة من لمسة واحدة.

وقسم المدرب الفرنسى الفريق إلى 3 فرق باللون الأبيض والأصفر والأحمر، وأن تكون التقسيمة بين فريقين، والفريق الذى يحرز أكثر عدد من الأهداف فى الوقت المحدد يكون هو الفائز.

فيما خاض محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش، ومحمد عواد حراس مرمى فريق الكرة الأول بالنادى تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلى أرتوا أوليفيرا مدرب حراس المرمى بالزمالك.

وحرص المدرب البرازيلى، على أن يكون الجزء الأول من المران بتدريب الثلاثى على التصدى والتعامل مع الكرات الأرضية بسرعة وأيضا تدريبات لرد الفعل.

بينما شهد الجزء الثانى من المران تدريب الحراس على التعامل مع الكرات العالية والكرات الطولية داخل المنطقة والتسديد على الحراس من مسافات قريبة، وظهر الثلاثى بمستوى مميز خلال المران.

من ناحية أخرى، حرص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات خلال المران، والتدريب على تناقل الكرة من لمسة واحدة.

وشهد المران حماسا كبيرا من جانب اللاعبين من أجل الحصول على ثقة كارتيرون للتواجد فى قائمة مباراة الغد أمام الإنتاج الحربي، وقام بعدها فيرناندو مدرب الأحمال بقيادة اللاعبين لأداء تدريبات بدنية خاصة قبل العودة لتدريبات الكرة من جديد.

وحرص الفرنسى كارتيرون، على الاجتماع باللاعبين قبل مران الفريق ، وطلب كارتيرون من لاعبى الزمالك التركيز فى مواجهة الإنتاج، وحصد نقاط المباراة؛ للاستمرار فى المنافسة على بطولة الدوري، طالبا منهم عدم التركيز فى أى أمر آخر سوى حصد نقاط مباراة الغد، ومصالحة الجماهير.

وأكد المدرب الفرنسى، للاعبيه ثقته التامة فيهم وتدارك الأخطاء والعودة من جديد إلى المسار الصحيح لإسعاد الجماهير البيضاء.

فيما أدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية وإطالات بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحى قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وتولى كارتيرون وأسامة نبيه المدرب العام وفيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.

فيما كشف الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عن سلبية عينات جميع لاعبى الفريق الذين خضعوا لاختبار "رابيد تيست" الخاص بفيروس كورونا أمس استعدادا لمباراة الإنتاج الحربى.

وخضع جميع اللاعبين لـ"رابيد تيست" قبل مران الفريق أمس الثلاثاء استعدادا للمباراة.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربى فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس فى الجولة الـ 16 للدورى الممتاز على استاد السلام.