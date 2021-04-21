شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفرض السرية على معسكره السكندري استعدادا للإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى المشرف على فريق الكرة، حظرا على كافة وسائل الإعلام بمعسكر الدراويش في الإسكندرية والذى انطلق اليوم ويتخلله وديتين أمام فريقي فاركو وسموحة.

جاء هذا بغية فرض التركيز وتجنب تشتيت ذهن اللاعبين والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من المعسكر المغلق، وذلك قبيل استئناف المشوار المحلي بمواجهة الإنتاج الحربى فى الأسبوع التاسع عشر في مايو المقبل، وكان الفريق للمدينة الساحلية تمهيدا لبدء معسكره.

الجدير بالذكر أن عماد سليمان بالتنسيق مع الجهاز الفنى قد فضلوا عدم إذاعة وديتي القناة والشرقية لتجنب تشتيت ذهن اللاعبين والحفاظ على سرية الخطط والجمل الفنية، وحينما تم اكتشاف عمل بث مباشر من قبل صفحة نادي الشرقية تم منع البث حيث كان الاتفاق مسبقا على تسجيل المباراة فقط بغرض عرضها على الجهاز الفنى للفريق الشرقاوي.

واصطحب إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى 30 لاعبا لخوض معسكرا مغلقا بالإسكندرية، في إطار استعدادات الفريق لاستكمال مشواره بمنافسات بطولة الدورى الممتاز.

القائمة شهدت تواجد كل من باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى إضافة للثنائي الصاعد محمد سليمان ومروان شوقي.

القائمة كاملة جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد فوزي – محمد مجدي.

الدفاع: رضوان شريفي – محمد عمار – مصطفى فارس – محمد هاشم – مروان الصحراوي – أحمد كاستيلو – زياد طارق – عبد الله جمعة – باهر المحمدي – محمد سليمان.

الوسط: عمر الوحش – محمود دونجا – محمد حسن – محمد عادل – محمد بيومي – عماد حمدي – نادر رمضان – أحمد مدبولي – مدحت فقوسة – محمد صادق – مروان شوقي.

الهجوم: محمد الشامي – فخر الدين بن يوسف – بنسون شيلونجو – شكري نجيب – آرى بابل – عبد الرحمن مجدي.