شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية "رابيد تيست" لاعبى الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سلبية عينات جميع لاعبي الفريق الذين خضعوا لاختبار "رابيد تيست" الخاص بفيروس كورونا أمس استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي. وخضع جميع اللاعبين لـ"رابيد تيست" قبل مران الفريق أمس الثلاثاء استعدادا للمباراة.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاجتماع باللاعبين قبل مران الفريق استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

وطلب كارتيرون من لاعبي الزمالك التركيز في مواجهة الإنتاج، وحصد نقاط المباراة؛ للاستمرار في المنافسة على بطولة الدوري، طالبا منهم عدم التركيز في أي أمر آخر سوى حصد نقاط مباراة الغد، ومصالحة الجماهير.

وأكد المدرب الفرنسي للاعبيه ثقته التامة فيهم وتدارك الأخطاء والعودة من جديد إلى المسار الصحيح لإسعاد الجماهير البيضاء.

فيما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات بدنية وإطالات بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأسامة نبيه المدرب العام وفيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية قبل انطلاق المران.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس في الجولة الـ 16 للدوري الممتاز على استاد السلام.