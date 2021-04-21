شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يهدر فرصة محققة لتسجيل هدف للأهلي أمام سموحة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي فرصة محققة لتسجيل هدف لفريقه في شباك سموحة في الدقيقة 7 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد "الأهلي والسلام"، في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد سموحة مساء اليوم الأربعاء على استاد "الأهلي والسلام" في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي، أكرم توفيق، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف، عمرو السولية، اليو ديانج، أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد، محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وعلي لطفي وصلاح محسن وسعد سمير وناصر ماهر ووالتر بواليا وأحمد نبيل كوكا.

وأعلن الجهاز الفني لسموحة بقيادة أحمد ساميي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي مساء اليوم الأربعاء على استاد "الأهلي والسلام" في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل سموحة من: الهاني سليمان، أطهر الطاهر، محمود البدري، رجب نبيل، محمد الترهوني، محمود حليمو، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي، مصطفى فتحي، حسام حسن، أحمد عبد القادر.

يدخل الأهلي مواجهة اليوم ومعه30 نقطة؛ جمعها من 12 مواجهة، بعدما حقق الفوز في 9 مباريات على حساب فرق؛ «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي والزمالك".

وتعادل في 3 مواجهات أمام، «وادي دجلة والبنك الأهلي وبيراميدز» على الترتيب .

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما نجح لاعبوه في زيارة شباك المنافسين 25 مرة خلال الـ12مباراة التي لعبها الفريق، وكذلك صاحب أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 6 أهداف.

فيما يدخل سموحة المباراة وفي جعبته 24 نقطة جمعها من 17 مباراة، بعدما حقق الفوز في4 مباراة وتعادل في12 مباراة وخسر في مباراة واحدة .

وواصل الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تدريبات الفريق دون راحة، عقب مواجهة الزمالك والتي أقيمت مساء الأحد الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة2-1.

وأعلن بيتسو موسيماني قائمة الفريق لمباراة سموحة، وضمت القائمة كلا من: «محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن، ومحمد شريف ووليد سليمان، وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات، وأليو ديانج وعلي لطفي، وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا».



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