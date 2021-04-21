شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربي سلبية مسحة كورونا للفريق والجهاز الفنى بالكامل قبل مواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الخميس على استاد الأهلي والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز

عقد خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى جلسة مع لاعبى فريقه قبل ساعات من مواجهة الزمالك حثهم خلالها على القتال خلال المباراة لتحقيق فوز مهم فى مسيرة الانتاج بمسابقة الدوري.

وأكد مهدى للاعبيه أن النادى لن يعلن قيمة المكأفات التى تنتظر اللاعبين حال الخروج بنتيجة إيجايبة أمام الزمالك مفضلا تحقيق النتيجة الاول ثم إعلان ذلك بغية تحفيزهم على تقديم عرض قوى يساهم فى انتشال الفريق من عثراته.

وأكد خالد مهدي أن مباراة الزمالك لن تكون سهلة، خاصة أنها تأتي بعد لقاء الأهلي، ولكن يسعى فريقه رغم ذلك للفوز بالثلاثة نقاط أو على الأقل عدم خسارة المباراة.

وأضاف ندخل المباراة في موقف صعب جداً ونسعى لتجميع نقاط قدر المستطاع، خاصة أن هذا اللقاء مؤجل ونحتاج إلى إنهاء الدور الأول بأعلى عدد من النقاط، وحصدنا نقطة من وادي دجلة وكنا متقدمين على سيراميكا لكنهم تعادلوا معنا، وسنخرج من هذا الموقف الصعب قريبا.

ويختتم اليوم الأربعاء فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى استعداداته لمواجهة نظيره الزمالك المقرر التاسعة والنصف مساء غداً الخميس على استاد الأهلي والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الانتاج الحربى مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن كشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة التى يتطلع للفوز بها لتحسين وضعه فى جدول الدوري.

واتفق خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى مع مسئولى طلائع الجيش على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين الجمعة المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ، عقب مواجهة الزمالك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وضع أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى نظام غذائي للاعبين طوال شهر رمضان بالاتفاق مع أخصائي التغذية بالنادى لتلافى العشوائية التي تسيطر على حياة لاعبى الكرة في الشهر الكريم خوفاً من زيادة اوزان اللاعبين .