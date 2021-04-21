شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وسموحة فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وسموحة في اللقاء المؤجل من الدوري المصري، والمقام على ملعب الأهلي والسلام.

ويخوض الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، أفشة، حسين الشحات.

الهجوم: طاهر محمد، محمد شريف.

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: أطهر الطاهر، محمود البدري، رجب نبيل، محمد الترهوني.

الوسط: محمود حليمو، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي، مصطفى فتحي.

الهجوم: حسام حسن، أحمد عبد القادر.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم ومعه 30 نقطة؛ جمعها من 12 مواجهة، بعدما حقق الفوز في 9 مباريات على حساب فرق: مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي والزمالك. وتعادل في 3 مواجهات أمام وادي دجلة والبنك الأهلي وبيراميدز على الترتيب.



ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما نجح لاعبوه في زيارة شباك المنافسين25 مرة خلال الـ12مباراة التي لعبها الفريق، وكذلك صاحب أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 6 أهداف.

فيما يدخل سموحة المباراة وفي جعبته 24 نقطة جمعها من 17 مباراة، بعدما حقق الفوز في4 مباراة وتعادل في12 مباراة وخسر في مباراة واحدة.