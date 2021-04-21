الأوليمبية الدولية تثق في تطعيمات "هائلة" ضد كورونا قبل دورة طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعرب الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، عن ثقته في أن "عددا كبيرا" من المشاركين في أولمبياد طوكيو هذا الصيف سيتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وقال باخ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء "أعتقد أنه يمكننا بالفعل القول الآن إن عددا كبيرا من المشاركين الذين يعيشون في القرية الأولمبية سيتم تطعيمهم من أجل سلامتهم وتضامنا مع الشعب الياباني".

ورغم ذلك، عزز باخ موقف اللجنة الأولمبية الدولية بأنه لا يمكنها جعل التطعيم إلزاميا قبل شهرين من انطلاق الألعاب.

واستدرك باخ قائلا "لكننا نشجع ونساعد كل اللجان الأولمبية الوطنية والفرق الأولمبية للحصول على التطعيم، وفي الواقع، يمكننا أن نرى عملية جيدة للغاية".

وشدد باخ على أن اللجنة تعمل مع خبراء من جميع أنحاء العالم بشأن إعداد نسخة جديدة من دليل الألعاب الأولمبية، والتي ستكون "قائمة على أساس علمي وواقعية للغاية" ، ومن المقرر نشرها في نهاية نيسان/أبريل الجاري.

وردا على سؤال حول زيارة إلى اليابان قبل إقامة الدورة الأولمبية، قال باخ إنها "لا تزال في مرحلة التخطيط، لذلك لا يمكنني تأكيدها. بمجرد اتخاذ الترتيبات سيتم الإعلان عنها بالطبع".

كما وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على توصية لجنة الرياضيين بالإبقاء على الحظر المفروض على احتجاجات المنصة وفي ساحات الألعاب الأولمبية.

وتمت استشارة الرياضيين في استطلاع الرأي، حيث عارض 70% من المشاركين السماح بأي مظاهرة سياسية أو عرقية أو دينية، وفقا للمادة 50 من الميثاق الأولمبي، التي تحظر على الرياضيين التظاهر أو الاحتجاج في أماكن معينة في الأولمبياد.

وقالت كريستي كوفنتري، رئيسة اللجنة، "غالبية واضحة جدا من الرياضيين يعتقدون أن هذا غير مناسب".

كتوصيات أخرى، حددت لجنة الرياضيين معلومات متزايدة حول عواقب انتهاكات المادة 50.

وتقرر تأجيل أولمبياد طوكيو إلى صيف العام الحالي بدلا من المصيف الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا، ومن المقرر أن تنطلق الدورة في 23 يوليو المقبل.

وتكافح اليابان مع موجة أخرى من الإصابات بفيروس كورونا، وقال باخ إن اللجنة الأولمبية الدولية أُبلغت بحالة طوارئ جديدة محتملة في العاصمة طوكيو.

ومازالت الشكوك قائمة بشأن إقامة الأولمبياد، لكن اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمين استبعدوا الإلغاء أو أي تأجيل آخر لأن "طوكيو لا تزال أفضل مدينة أولمبية مستعدة على الإطلاق".

وتم إلغاء عدد من التصفيات المؤهلة للأولمبياد وفقد بعض الرياضيين فرصة المنافسة في طوكيو بالفعل فيما قد يفقد البعض الآخر القدرة على المشاركة أيضا.

وأكد باخ "إنه وضع صعب للغاية ، لكن سلامة الرياضيين والفرق يجب أن تأتي أولا".

وأرجأ منظمو أولمبياد طوكيو في وقت سابق اليوم اتخاذ قرار بشأن عدد المتفرجين الذين سيسمح لهم بدخول الملاعب، وعندما سئل عن ذلك، لم يرد باخ عما إذا كانت اللجنة الأولمبية الدولية تخطط لإقامة الأولمبياد دون متفرجين على الإطلاق.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الأسبوع الماضي أن 72% من الذين شملهم الاستطلاع في اليابان يريدون إلغاء الدورة الأولمبية أو إعادة جدولتها بسبب الوباء، في حين أبدى 24% فقط تأييدهم إقامة الألعاب الأولمبية والبارالمبية هذا العام.