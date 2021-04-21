أشبيلية يسقط ليفانتي ويتقدم للمركز الثالث مؤقتا بالدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - د ب أ

تقدم أشبيلية للمركز الثالث مؤقتا في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما اقتنص انتصارا ثمينا 1 / صفر من ملعب مضيفه ليفانتي اليوم الأربعاء في المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز أوساسونا 3 / 1 على ضيفه بلنسيه.

وارتفع رصيد أشبيلية، الذي واصل انتفاضته في المسابقة بتحقيقه انتصاره الرابع على التوالي، إلى 67 نقطة في المركز الثالث من 32 مباراة، بفارق نقطتين أمام برشلونة، صاحب المركز الرابع، الذي خاض 30 لقاء فقط.

في المقابل، توقف رصيد ليفانتي، الذي نال خسارته الثالثة خلال مباريات الأربع الأخيرة في البطولة، عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقمص النجم المغربي يوسف النصيري دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف الفريق الأندلسي الوحيد في الدقيقة 53.

من جانبه، حافظ أوساسونا على صحوته في البطولة، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي إثر تغلبه 3 / 1 على ضيفه فالنسيا.

وارتفع رصيد أوساسونا إلى 40 نقطة في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد فالنسيا، الذي لم يحقق أي انتصار في المسابقة للمباراة الرابعة على التوالي، عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر.

وبادر أوساسونا بهدف حمل توقيع خافي مارتينيز في الدقيقة 13، لكن الفرنسي كيفن جاميرو تعادل لبنلسيه في الدقيقة 31.

وسرعان ما عاد أوساسونا للتقدم مجددا، بعدما أحرز جوناثان كاييري الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 32، قبل أن يسجل زميله روبيرتو توريس الهدف الثالث في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.