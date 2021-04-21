مباشر.. الأهلي 1 - 1 سموحة.. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وسموحة، بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الـ11 للدوري، والمقامة على ملعب السلام وي الأهلي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف الزمالك، وللأهلي 3 مباراة أقل، فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

ويبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، بالتشكيل التالي: محمد الشناوي، وأكرم توفيق-بدر بانون-رامي ربيعة- أيمن أشرف، وحسين الشحات- عمرو السولية- أليو ديانج- محمد مجدي أفشة- طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

أما أحمد سامي المدير الفني لسموحة فيبدأ بالتشكيل التالي: الهاني سليمان، محمد الترهوني، محمود البدري، محمد حليمو، أطهر الطاهر، وأحمد عبدالقادر، أحمد حمدي، مصطفى فتحي، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي، وحسام حسن.

تفاصيل المباراة:

في الدقيقة السابعة جاءت أخطر فرص الأهلي، بعد تمريرة من حسين الشحات، لتصل لأفشة داخل منطقة الجزاء منفردًا أمام المرمى ولكن سددها بجوار القائم.

وفي الدقيقة 11، تقدم سموحة بالهدف الأول بعد مهارة ومرور رائع من أحمد عبدالقادر، ليمرر الكرة لحليمو داخل منطقة الجزاء الذي سددها في شباك الشناوي.

وسجل حسين الشحات هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 33، بعد انفراده بالمرمى ليضع الكرة من فوق الهاني سليمان.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد طاهر أن يسجل الثاني للاهلي، برأسية ردتها عارضة الهاني سليمان.

وأجرى موسيماني أول تبديل للاهلي بنزول كهربا بدلا من طاهر في الدقيقة 50، قبل أن يُجري 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول أحمد نبيل كوكا، ووليد سليمان، ووالتر بواليا، بدلا من أيمن أشرف، وحسين الشحات، ومحمد شريف.