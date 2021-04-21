بالفيديو.. عمرو وردة يُطرد ويدخل في مشادات مع لاعبي أريس سالونيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تعرض النجم المصري عمرو وردة لاعب باوك اليوناني، للطرد خلال مباراة فريقه أمام فريق أريس سالونيكي بالدوري اليوناني.

وكان وردة دخل بديلاً في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وحصل النجم المصري على البطاقة الحمراء في الدقيقة 86 من زمن اللقاء، بعد أن أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء الثانية في وجه وردة، لتدخله القوي على لاعب الفريق المنافس.

وكان وردة حصل على بطاقة صفراء أولى قبل أن يتحصل على البطاقة الملونة الثانية، بدقيقتين فقط.

ودخل النجم المصري في مشادة مع لاعبي فريق أريس سالونيكي، بعدما قرر حكم اللقاء طرده، وظل وردة منفعلاً بعد خروجه من أرض الملعب حتى ذهب إلى المدرجات.

وفاز فريق باوك على نظيره أريس سالونيكي بهدف نظيف، سجله ستيفان شواب لاعب الفريق في الدقيقة 7 من عمر المباراة.