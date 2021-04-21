حسام حسن يقوم هجوم سموحة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن المدير الفني لفريق سموحة، أحمد سامي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره الأهلي.

ويدخل سموحة اللقاء الذي يجمعه بالأهلي ضمن مؤجلات الجولة 11 من الدوري وهو في المركز الثامن برصيد 24 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

وجاء تشكيل سموحة لمباراة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمد الترهوني، محمود البدري، محمد حليمو، أطهر الطاهر.

خط الوسط: أحمد عبدالقادر، أحمد حمدي، مصطفى فتحي، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: حسام حسن.