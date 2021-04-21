الشناوي يقود الأهلي أمام سموحة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة سموحة لحساب الجولة 11 من عمر دوري we المصري.

وسيقود الأهلي في هذه المباراة محمد شريف والذي نجح في تسجيل ثنائية قادت الأهلي للفوز على الزمالك الأسبوع الجاري في المواجهة المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر البطولة.

كما سيتواجد الحارس محمد الشناوي والذي غاب عن المباراة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وجاء تشكيل الأهلي لهذه المباراة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف.

خط الوسط: حسين الشحات، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.