منافس الأهلي.. مدرب مصري يُقصي نهضة بركان من حملة الدفاع عن لقبه بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق نابسا ستارز الزامبي فوزًا تاريخيًا على حامل لقب الكونفدرالية فريق نهضة بركان بهدف دون رد في لقاء جاء ضمن حسابات الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية من عمر البطولة القارية.

ويقود الفريق الزامبي المدير الفني المصري محمد فتحي والذي حقق معه فوزًا تاريخيًا نظرًا لاعتبار هذا الفوز هو الأول للفريق الزامبي بعد مرور خمس جولات.

وكان نابسا ستارز فشل في تحقيق أي فوز قبل مباراة نهضة بركان بعد التعادل في لقاء كان أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدفين لكل جانب.

وحرم فريق نابسا ستارز منافسه نهضة بركان من مواصلة المشوار الأفريقي بعد هذا الفوز حيث توقف رصيد حامل اللقب عند خمس نقاط.

وفي مباراة أخرى ومن ضمن مباريات المجموعة الثانية أيضًا حقق فريق شبيبة القبائل الجزائري فوزًا على منافسه القطن الكاميروني بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبالتالي أصبح ترتيب المجموعة الثانية بعد مرور خمس جولات كالتالي: شبيبة القبائل (9 نقاط) - القطن الكاميروني (9 نقاط) - نهضة بركان (5 نقاط) - نابسا ستارز (4 نقاط).

ويعتبر فريق نهضة بركان هو منافس الأهلي في مسابقة السوبر الأفريقي حيث من المقرر أن تقام المباراة في 28 من الشهر المقبل بحسب ما جاء عبر أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية والتي تدير شئون الكرة المصرية حاليًا.

ويدخل فريق الأهلي هذه المباراة باعتباره بطلاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية في المقابل يلعب نهضة بركان باعتباره بطلاً للكونفدرالية بالعام الماضي.